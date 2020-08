Por enquanto, conforme algumas proprietárias de salões ouvidas pelo A Cidade, o movimento é tímido, e elas temem por um novo fechamento no futuro

publicado em 25/08/2020

(Foto: Elza Fiúza/Agência Brasil)

Outro segmento que está apto a funcionar desde a semana passada são os salões de beleza e barbearias, que estavam com as portas fechadas há bastante tempo em Votuporanga. Por enquanto, conforme algumas proprietárias de salões ouvidas pelo A Cidade, o movimento é tímido, e elas temem por um novo fechamento no futuro.

Proprietária de um salão no centro da cidade, Danny Ribeiro Oliveira, 30 anos, lembrou que na verdade foram poucos os locais que realmente respeitaram os decretos, municipais, estaduais e federais.

Por outro lado, na opinião dela o Ministério Público irá se impor diante da situação grave da cidade. Ontem, conforme o boletim da Santa Casa de Votuporanga, 16 pacientes estão na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), sendo que o hospital tem 18 leitos disponíveis.

Em relação ao movimento Danny revelou que está fraco, porém observou que é somente o começo. “A nossa expectativa é voltar bem, seguindo todos os protocolos, porém não sentimos que seja a hora exata, pois a real situação é outra”, falou.

Rafaela Moraes, 29 anos, é proprietária de um salão no bairro São João. Na visão dela, foi ótima a iniciativa de flexibilizar a volta dos salões de beleza, já que muitos trabalhadores precisam desse serviço para viver. “O movimento está baixo, mas as minhas expectativas para os próximos dias são de melhoras”, contou.