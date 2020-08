Ação será debatida em uma reunião hoje entre os prefeitos das 17 cidades atendidas pelo hospital

publicado em 14/08/2020

O objetivo é custear novos leitos na Santa Casa de Votuporanga (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Franclin Duarte

Os prefeitos das 17 cidades da região que têm a Santa Casa de Votuporanga como referência no atendimento de pacientes com Covid-19, voltam hoje a se reunir para celebração de uma espécie de “consórcio” para custear a implantação de mais leitos de ala no hospital. O encontro está agendado para as 14h no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, no Parque da Cultura.

Segundo nota divulgada pela Prefeitura de Votuporanga em seu site, como o município representa a metade da população da Região de Saúde, neste acordo, ele aplicará R$ 250 mil em licitação para a aquisição de equipamentos, a serem cedidos em comodato, para a ampliação dos leitos de ala da Santa Casa.

Desse modo, cada um dos demais 16 municípios deverá estabelecer um aporte de R$ 20 mil mensais, a serem pagos entre os meses de agosto e outubro, para a manutenção dos novos leitos que serão implantados no hospital, com a cessão em comodato dos equipamentos adquiridos pelo município de Votuporanga.