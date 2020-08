Serviços serão unificados e reabertura na cidade está prevista para a segunda quinzena do mês que vem

publicado em 12/08/2020

Abertura está prevista para o dia 23 do mês que vem (Foto: A Cidade)

O governo de São Paulo anunciou ontem a reabertura gradual de unidades do Poupatempo e do Ciretran em cidades que estiverem nas fases laranja e amarela do Plano São Paulo de reabertura das atividades econômicas. O anúncio aponta ainda a incorporação de todos os serviços do Detran à gestão do Poupatempo. Ou seja, as duas autarquias serão unificadas em Votuporanga e todo o estado.

A reabertura acontecerá a partir do dia 19 de agosto quando serão reabertas as unidades da Sé, Itaquera, São Bernardo do Campo, Mauá, Mogi das Cruzes, Santos, Guarujá e Bauru. A cada semana novas unidades voltarão a funcionar.

Já Votuporanga ficou para mais tarde e deverá reabrir o Poupatempo/Detran no dia 23 de setembro junto com Lençóis Paulista, Jales, Aguaí, Salto, Pindamonhangaba, Jacareí, Bebedouro, Botucatu e Birigui.

Ao todo, serão reabertas 252 como Ciretran e 8 como Poupatempo. Em ambos os formatos, as unidades só poderão atender até 30% da sua capacidade.

Unificação

O vice-governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, anunciou também nesta quarta-feira (12) que o Poupatempo irá incorporar à sua gestão todos os serviços oferecidos pelo Detran São Paulo, o que trouxe um aumento de unidades do Poupatempo de 75 para 340.

"É a maior expansão do Poupatempo em seus 23 anos de história. As unidades existentes, portanto, crescerão quatro vezes até o final do nosso governo. Para expandir o programa nessa dimensão nós estamos unificando o Detran junto ao Poupatempo. A partir de agora Detran e Poupatempo são um único local de atendimento ao público e essas unidades são transformadas em postos presenciais do Poupatempo ao longo dos próximos 2 anos", disse o vice-governador Rodrigo Garcia.

Com a união do Detran também houve aumento do número de serviços oferecidos pelo Poupatempo que passou de 75 para 133. Segundo a gestão estadual, a expectativa é que em 2022 sejam 242 serviços.

"É tudo num lugar só, tudo num padrão Poupatempo que o cidadão reconhece como um serviço de excelência. Portanto, o Detran ao se integrar tanto ao Poupatempo físico, como digital, tem a expectativa de atender melhor e ser muito mais eficiente nesse relacionamento", disse o presidente do Detran São Paulo, Ernesto Mascellani.

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.br* Com informações do G!