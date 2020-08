Munícipe que apresentar qualquer sintoma gripal pode procurar pelo Serviço, que funcionará 24 horas, ininterruptamente

publicado em 06/08/2020

Espaço está sendo reorganizado para atendimento dos pacientes que apresentem sintomas de gripe; medida visa reduzir os riscos de transmissão do Coronavírus (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Começa hoje, a partir das 7h, o novo fluxo de atendimento da UPA – 24 horas "Dr. Diorandi Figueira da Costa” para os pacientes com sintomas gripais. A Secretaria da Saúde da Prefeitura de Votuporanga iniciou na última semana a montagem de um espaço na área externa com contêineres e tendas para atender pessoas com sintomas de gripe, e assim, minimizar os riscos de transmissão da Covid-19.Portanto, o munícipe que apresentar qualquer sintoma gripal pode procurar pelo Serviço, que funcionará 24 horas, ininterruptamente.A nova estrutura que reorganiza esse tipo de atendimento está sendo instalada no estacionamento, anexo ao pronto-atendimento. A UPA 24h de Votuporanga está localizada na Rua João Rodrigues Agostinho, nº 2.701, no bairro Parque Saúde.A Secretaria Municipal da Saúde também anunciou na última semana o credenciamento da Unidade Básica de Saúde “Dr. Jonas Pires Corrêa”, na Zona Norte, como o Centro de Referência Municipal para o Enfrentamento à Covid-19. Por meio da Portaria nº 1.445, de 29 de Maio de 2020, o Ministério da Saúde instituiu junto aos Municípios, em caráter excepcional e temporário, a estruturação deste Serviço, considerando o cenário emergencial de saúde pública em decorrência do Coronavírus (Covid-19).O espaço foi adequado para o atendimento específico de síndrome gripal, tornando-se referência de assistência ambulatorial para o Município no acolhimento dessa demanda. Além disso, o Centro de Referência realiza a estabilização do paciente e o regula para a internação quando necessário.O Serviço já está em funcionamento e conta com o reforço de uma equipe de Saúde especializada, com dois médicos e o suporte de enfermagem.O funcionamento do Centro de Referência é de segunda a sexta-feira, das 7h às 20h. A UBS “Dr. Jonas Pires Corrêa” está localizada à Rua Antônio Galera Lopes nº 2652.