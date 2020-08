No boletim oficial da Secretaria da Saúde foram registradas duas mortes confirmadas e uma suspeita, mas a família da terceira vítima disse que ele já teria testado positivo antes de morrer

publicado em 27/08/2020

(Foto: Arquivo Pessoal/ A Cidade)

Franclin Duarte

Em meio à toda a discussão envolvendo a “antecipação” da fase amarela do Plano São Paulo de Retomada Econômica em Votuporanga, três moradores da cidade perderam suas vidas para a Covid-19 nas últimas 24 horas. No boletim oficial da Secretaria da Saúde foram registradas duas mortes confirmadas e uma suspeita, mas a família da terceira vítima disse que ele já teria testado positivo antes de morrer.

Uma das vítimas foi a secretária Aline Cristina de Lima, de 32 anos. Ela era natural de Votuporanga e teve como último endereço a rua Amélio João Goss, localizada no bairro Jardim das Palmeiras.

De acordo com seu marido, Kleiton Antonio Gonçalves,ela estava internada desde o último dia 19, apresentado os primeiros sintomas no dia 11 e no dia 14 a primeira falta de ar. Já no fim de semana Aline, foi entubada na Santa Casa de Votuporanga e foi constatado que 90% de seu pulmão estava comprometido.

“Ela era tudo, não tenho o que falar, ela era tudo para mim! Eu vi ela por último no dia 13, que foi quando a deixei no UPA depois disso só vi ela por uma chamada de vídeo na quinta passada. Sepultar a pessoa e não ver ela, é uma situação difícil, pois ainda quando soube do quadro dela, conversei com o médico e a assistente social, que queria ver ela pela última vez, mas não fui autorizado por ser legislação. Então a minha recordação será por fotos, é muito difícil. Ela era a minha joia rara, minha alma, tudo que se direcionava a mim ia até ela”, disse o viúvo.

Seu sepultamento ocorreu por volta das 17h30 de ontem no Cemitério Municipal de Votuporanga.

Natural de São João das Duas Pontes, Jair Pereira dos Santos, de 55 anos, também faleceu ontem em razão de complicações causadas pelo coronavírus. Seu Jair, ou Kiko, como era conhecido, já estava aposentado e é muito conhecido pelo trabalho de frentista no antigo posto Alvorada, onde trabalhou por mais de década.

Ele residia na rua Roraima, no bairro Residencial dos Lagos em Votuporanga. Deixa a companheira Claudia Aparecida Zanutto, com quem compartilhou a vida por mais de 20 anos.

“Ele era uma pessoa muito popular, muito conhecida, muito querida por todos. Uma pessoa que sempre pensou no próximo, vivia da alegria e por isso que se fez tão conhecido. Por estar sempre à disposição do outro com muita felicidade. Com tudo isso que a doença causa, foi uma situação muito complicada, o sepultamento. E olha, foi muito difícil, as pessoas têm que se cuidar e se prevenir. Porque essa doença só te permite acompanhar de longe o que acontece e a recordação é da última vez que você vê a pessoa e só afirma que a vida é um sopro”, disse a viúva.

Seu sepultamento e ocorreu ontem, às 16h30 no Cemitério Parque Jardim das Flores.

Já Aparecido Donizete Sartorelo, de 62 anos, teve o óbito registrado como suspeito, apesar de a família afirmar que ele já teria feito o teste antes de morrer no HB em Rio Preto. Ele era natural de Votuporanga e teve como último endereço a rua Rio Negro, localizada no bairro Pró Povo. Ele deixa nove irmãos, dentre eles a senhora Gentilia que, muito abalada, disse estar sem chão.

“Foi de repente, que vimos ele ir embora. Ele estava tão bom, e tudo aconteceu de repente. Coisa mais dura, essa doença veio para acabar com a gente mesmo. Ele chamava eu de ‘Fia’ e eu chamava ele de nego

Seu sepultamento aconteceu por volta das 15h no cemitério Municipal de Votuporanga.

Boletim

A Secretaria da Saúde de Votuporanga registrou ontem, 69 novos casos de coronavírus no município, totalizando 3.252 casos. Segundo o boletim, 42 pessoas estão internadas, sendo 16 em UTI (Unidade de Terapia Intensiva), onze com ventilação mecânica invasiva.

A Secretaria da Saúde registrou dois óbitos confirmados para Covid-19. Uma mulher, de 32 anos, sem comorbidades e que estava hospitalizada. E um homem, de 55 anos. O município ainda registrou um óbito suspeito para Covid-19, sendo um idoso, de 62 anos, que estava hospitalizado em outro município.