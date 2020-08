A pior situação é a do Hospital de Base de Rio Preto, que afirma ter um volume suficiente dos remédios para, no máximo, quatro dias

Os hospitais referências no tratamento da Covid-19 em Rio Preto e região estão com estoque de medicamentos usados para intubar pacientes, como sedativos e relaxantes musculares, para, no máximo, oito dias. A expectativa é grande em torno da promessa do governo estadual de que o problema seja resolvido entre esta quinta (6) e sexta (7).A pior situação é a do Hospital de Base de Rio Preto, que afirma ter um volume suficiente dos remédios para, no máximo, quatro dias. Na Santa Casa do município, há medicamentos para sete dias.Em Catanduva, o Hospital Padre Albino tem medicamentos para uma semana. Em Jaci, que recebe pacientes de Rio Preto, o estoque atual dura também oito dias. A orientação que parte do Departamento Regional de Saúde (DRS) de Rio Preto é imediata revisão de protocolos de uso dos medicamentos. Um exemplo já foi feito: os hospitais pararam de realizar cirurgias eletivas.Os dados sobre estoque baixo de medicamentos, entre outros problemas no combate ao avanço do novo coronavírus, como falta de leitos de UTI, foram apresentados em uma reunião da Defensoria Pública com o Secretário de Desenvolvimento Regional do Estado, Marco Vinholi (PSDB), nesta quarta (5). Entre os defensores, estavam Rafael Pitanga (1º subdefensor-geral), Davi Quintanilha e Letícia Avelar (Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos) e Júlio Tanone (que atua na unidade de Rio Preto).Com os principais hospitais no tratamento de Covid-19 pelo SUS cravando taxas de ocupação acima dos 85%, chegando muitas vezes a 100%, as vagas da chamada medicina suplementar (particulares ou convênios) estão sendo determinantes nas contas do Estado para que a DRS de Rio Preto (com 97 municípios) permaneça na chamada fase laranja.Nesta quarta (5), por exemplo, o Hospital de Base tinha 89% de seus 117 leitos de terapia intensiva contratados pelo Estado ocupados, na Santa Casa de Rio Preto, a lotação bateu em 95%. A Santa Casa de Votuporanga também estava saturada, assim como os hospitais Padre Albino e Emílio Carlos, em Catanduva. Mas, graças aos leitos da rede privada, a taxa geral de ocupação de UTIs na regional era de 78,9%. Passou de 81% em semanas anteriores.Falando especificamente de Rio Preto, a cidade tem hoje, com os novos leitos de UTI montados às pressas nas UPAs, 108 vagas assim distribuídas: Santa Casa (36), HB (24), Jaci (10), Jaguaré (30), Santo Antônio (8). Outros 174 leitos são de enfermaria. Na rede suplementar, são 64 leitos de UTI e 113 de enfermaria. Para o secretário de Saúde de Rio Preto, Aldenis Borim, esses novos leitos ajudam a cidade a se livrar de medidas mais restritivas. Isso, se os medicamentos de fato chegarem.Mas, no âmbito regional, a conta para o lado do SUS segue bem desconfortável. Profissionais do HB, por exemplo, não estão vendo o quadro com tanta tranquilidade. O Hospital, que chegou a 100% de ocupação no final de semana, atende 102 cidades. Até agora, 20 novos leitos estão sendo negociados com o Estado, mas o contrato ainda não foi fechado.Desde o último final de semana, quatro pacientes da região de Rio Preto foram transferidos para Barretos e Araraquara, locais onde o número de internados em Unidade Terapia Intensiva (UTI) está baixo. Em Barretos, o índice é de 65,9% e, em Araraquara, 34,5%.Em entrevista à CBN Grandes Lagos nesta quarta, a médica Suzana Lobo, chefe da UTI do HB e presidente da Associação Brasileira de Medicina Intensiva, disse que improvisar novos leitos é enxugar gelo. Segundo ela, são necessárias medidas mais duras para manter as pessoas em casa. Em seu relato, disse que uma UTI exige, além de leitos e respiradores, aparelhos de tomografia, equipes de técnicos, enfermeiros e médicos muito bem treinados.*DL News