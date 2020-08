Ele ainda tentou desqualificar as provas alegando que os PMs invadiram sua casa e o torturaram, mas não convenceu o juiz

publicado em 20/08/2020

O acusado foi preso em flagrante pela Polícia Militar e se encontra detido até hoje, após a conversão do flagrante em preventiva (Foto: Ilustrativa - divulgação PM)

Franclin Duarte

O juiz da 1ª Vara Criminal de Votuporanga, Jorge Canil, condenou ontem, a sete anos de prisão, um homem que foi flagrado com arma e drogas, em maio deste ano, no Jardim Eldorado, zona Sul da cidade. Durante o processo ele chegou a tentar desqualificar as provas alegando que os policiais invadiram sua residência e o torturaram, mas não convenceu o magistrado.

De acordo com os autos do processo, o flagrante foi feito após a Polícia Militar receber a informação de que D.V. da S. C. estava vendendo drogas e guardava uma arma de fogo em sua casa. Em patrulhamento pelas proximidades da casa do denunciado, os militares o viram e ao notar a presença policial, ele demonstrou nervosismo, razão por que decidiram abordá-lo.

Questionado se havia algo de ilícito no imóvel, ele admitiu que tinha entorpecente para uso e em revista ao imóvel, ele acabou confessando que ocultava arma de fogo (comprada em Rio Preto sob o colchão). Além disso, também foi apreendida uma mochila com porções de maconha, balança de precisão e petrechos para embalagem do entorpecente.

Após a prisão, já nos tramites do processo judiciário, a defesa pediu a declaração de ilicitude das provas derivadas do flagrante, alegando a invasão de domicilio e tortura cometida pelos policiais militares, o que para o juiz não restou comprovado, já que no exame de corpo de delito não foi constatada nenhuma lesão.