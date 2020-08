Foi inaugurado ontem o Poço Profundo Sistema Oeste “Rubens Sabino Pereira” que teve investimento de R$ 4.3 milhões

publicado em 07/08/2020

Segundo o superintendente da Saev, Waldecy Bortoloti, agora o problema de água na cidade está resolvido pelas próximas três décadas (Foto Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO superintendente da Saev (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga), Waldecy Bortoloti, disse nesta sexta-feira (7), durante a inauguração do Poço Profundo Sistema Oeste “Rubens Sabino Pereira”, que o problema de água na cidade está resolvido. Segundo ele, com os investimentos feitos o abastecimento está garantido pelas próximas três décadas.Com um investimento de R$ 4,3 milhões, a capacidade de captação do novo poço é de 450 mil litros de água por hora. O sistema é composto de um reservatório semi-enterrado com capacidade de armazenamento de 2.000m³ ou 2.000.000.000 milhões de litros e um reservatório elevado com capacidade de 300m³ ou 300.000 litros.“Este poço vai ter uma utilidade muito maior do que se pode imaginar. Ele irá resolver muitos problemas de água de Votuporanga, além de toda a região Oeste e, assim, vai melhorar o sistema para vários bairros como Matarazzo, Jardim Palmeiras, Monte alto e toda aquela região. Com isso, nosso sistema de água da rua Pernambuco ficará mais aliviado e teremos mais água para os loteamentos San Remo e adjacentes. Também vamos interligar esse poço com o bairro Pacaembu, com inauguração prevista para daqui 90 dias, e já estamos em fase adiantada para interligar o poço Sudeste com o Sul”, explicou Bortoloti.Ainda de acordo com o superintendente, com essas obras a cidade está preparada para o desenvolvimento. “Com os quatro poços e a represa está resolvido o problema de água em Votuporanga por mais de 30 anos. Que venham mais loteamentos e aumente nossa população, pois estamos preparados e de braços abertos para receber”, concluiu.As obras civis inauguradas incluíram Base do Conjunto Moto-Bomba, Reservatório Semi-Enterrado, Reservatório Elevado, Torre de Resfriamento, Casa de Cloração, Casa de Bombas, Base do Tanque de CO², Cabine de Força e Tubulação de Interligação interna do Sistema.