publicado em 15/08/2020

(Foto: Arquivo Pessoal)

No mês de aniversário da cidade, Votuporanga ganha um novo posto de combustíveis: o Eco Posto 27, que conta com instalações modernas e uma equipe dedicada em prestar um bom atendimento. A inauguração do estabelecimento, que fica na rua Pernambuco, 2.275, esquina com a rua Manoel Jacinto Muniz, no bairro Vila Muniz, será hoje.

Os proprietários do posto, Lucas Moreti e Edinho Genari, conversaram com o jornal A Cidade sobre o empreendimento. De acordo com eles, tudo foi amplamente analisado. Antes da aquisição do terreno, os empresários obtiveram na Prefeitura a declaração de uso de solo, documento que garante que naquele lugar pode existir um posto de combustíveis. “Votuporanga possui bons postos de combustível, mas aquele ‘cantinho’ da cidade era desprovido deste serviço”, lembraram.

A rua Pernambuco é uma das mais importantes ruas comerciais da cidade e tem estabelecimentos comerciais em quase todos os quarteirões. “Sabemos que a grande maioria dos moradores do entorno do nosso posto, incluindo comerciantes, ficaram muitos felizes com a nossa chegada e já estão colhendo frutos, entre eles, destaque para uma farmácia, uma quitanda, salão de cabelereiro e uma gráfica que assumiu todos os nossos impressos. Até um pet shop foi aberto recentemente bem na nossa frente. Viemos para somar, valorizamos aquele cantinho da cidade”.

Preço justo. Essa frase é fundamental no pensamento dos empresários. “Nosso objetivo é oferecer combustíveis com muita qualidade e um bom preço. A população anseia por isso”, destacaram.

A inauguração não será com festa, já que no entendimento dos empreendedores a quarentena, com suas normas de saúde, deve ser respeitada. “Além disso, somos solidários aos familiares e amigos das mais de 50 vítimas do Covid-19 em nosso município”.

Outra preocupação dos proprietários foi com o projeto do estabelecimento, sempre visando agregar beleza ao local, portanto a arquitetura de todo o espaço foi cuidadosamente pensada.

Em razão da pandemia, a conveniência, o Eco Point, não estará em pleno funcionamento. “Mas, se Deus quiser, em breve as pessoas poderão desfrutar de um ambiente muito agradável para tomar uma cerveja, fazer um lanche, participar de um happy hour, bater um papo”, disseram.