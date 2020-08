Comunicação Acessível na Prática Jurídica será tema de bate-papo com a advogada Beatriz Pádua; evento será transmitido ao vivo pelo YouTube

publicado em 04/08/2020

Na próxima quinta e sexta-feira (dias 6 e 7), o curso de Direito da UNIFEV realizará uma aula inaugural on-line para os alunos da graduação e aos interessados que queiram acompanhar o evento ao vivo. Na oportunidade, a convidada será a egressa Beatriz Pádua que abordará o tema Comunicação Acessível na Prática Jurídica.

O bate-papo terá transmissão na íntegra pelo canal do YouTube da Instituição (Unifev Votuporanga) em dois horários: no dia 6, às 8h30; e no dia 7, às 19h30. Beatriz formou-se Direito pelo Centro Universitário de Votuporanga (2016). Possui especialização em Arbitragem, Conciliação e Mediação de Conflitos. É criadora do método Oratória É Comunicação, cujo objetivo é o desenvolvimento da oralidade em profissionais de diversas áreas.

“Ter uma comunicação acessível é a base da relação entre o advogado e o seu cliente. Durante a conversa com os alunos vamos entender um pouco sobre a importância da formação de um profissional humanizado”, explicou.

Para acompanhar os próximos eventos, basta se inscrever no canal do YouTube da UNIFEV e ativar as notificações: www.youtube.com/user/UnifevVotu.