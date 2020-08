Maria Amélia dos Santos e Ataíde Hermenegildo dos Santos completariam 71 anos de casados no mês que vem

publicado em 06/08/2020

Maria Amélia dos Santos e Ataíde Hermenegildo dos Santos completariam 71 anos de casados no mês que vem (Foto: Arquivo pessoal/A Cidade)

Franclin Duarte

Maria Amélia dos Santos, de 90 anos, e Ataíde Hermenegildo dos Santos, de 95, formavam um casal que era amado por todos. Detentores de uma enorme fé, no mês que vem eles completariam 71 anos de casados e brincavam, em família, que queriam, pelo menos, chegar aos 100 anos de idade juntos. Os problemas de saúde e, por fim, a Covid-19, no entanto, impediram a realização desse sonho.

Eles apresentaram os primeiros sintomas da doença no dia 25 de julho. Mesmo com comorbidades e a idade já avançada (seu Ataíde inclusive com problemas nefrológicos, fazendo hemodiálise há três anos), ambos lutaram bravamente pela vida. No último domingo, no entanto, Ataíde acabou não resistindo e veio a óbito.

“Era uma pessoa de fé, de bom coração, não tinha quem não gostasse. A vontade de viver dele era tão grande, tão grande... Ele falava que iria chegar nos 100 anos. Foram três anos fazendo hemodiálise, com essa idade dele”, revelou Neusa, uma das filhas do casal.

Já com os sintomas, quando Maria Amélia recebeu a notícia do falecimento do esposo ela acabou tendo que ser internada por conta de picos de pressão. Três dias depois ela também acabou não resistindo.

“Minha mãe ajudava tudo mundo, gostava de todo mundo. Ela ensinou muito para todos nós, desde os filhos aos bisnetos. Tinha um coração enorme e era amada por todos. Mais triste ainda é que ela saiu do hospital direto para o túmulo, nem conseguimos nos despedir”, completou Valdevir, filho de dona Maria e seu Ataíde.

O casal, que residia na rua Paschoalino Pedrazoli, no bairro Bom Clima, deixa Antonio (em memória), Isolina (em memória), Nilton (em memória), Lourdes (em memória), Davi (em memória, José, Neusa, Adélia, Zélia e Valdevir.