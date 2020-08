Os Correios disseram que a paralisação parcial dos empregados não afeta os serviços de atendimento da estatal

publicado em 19/08/2020

Segundo a empresa, o atendimento segue normal na cidade (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

Em nota enviada a pedido do jornal A Cidade, os Correios disseram que a paralisação parcial dos empregados, iniciada anteontem pelas representações sindicais da categoria, não afeta os serviços de atendimento da estatal. Ainda conforme a nota, levantamento parcial, realizado na manhã ontem mostra que 83% do efetivo total dos Correios no Brasil está trabalhando regularmente.

“A empresa já colocou em prática seu Plano de Continuidade de Negócios para minimizar os impactos à população. Medidas como o deslocamento de empregados administrativos para auxiliar na operação, remanejamento de veículos e a realização de mutirões estão sendo adotadas”, diz o documento.

Ainda segundo os Correios, a rede de atendimento dos Correios está aberta em todo o país e os serviços, inclusive Sedex e PAC, continuam sendo postados e entregues em todos os municípios. Em Votuporanga, o horário de funcionamento das agências é; AC Votuporanga (central) – das 9h às 15h; AC Pozzobon – das 9h às 17h e AGF São Paulo – das 9h às 17h

Negociação

Conforme a nota, desde o início das negociações com as entidades sindicais, os Correios tiveram um objetivo primordial: cuidar da sustentabilidade financeira da empresa, a fim de retomar seu poder de investimento e sua estabilidade, para se proteger da crise financeira ocasionada pela pandemia.

“Conforme amplamente divulgado, a diminuição de despesas prevista com as medidas de contenção em pauta é da ordem de R$ 600 milhões anuais. As reivindicações da Fentect, por sua vez, custariam aos cofres dos Correios quase R$ 1 bilhão no mesmo período – dez vezes o lucro obtido em 2019. Trata-se de uma proposta impossível de ser atendida”, diz o material.

Por fim, a empresa alega que diversas comunicações inverídicas e descontextualizadas foram veiculadas, com o intuito apenas de provocar confusão nos empregados acerca dos termos da proposta. “À empresa, coube trazer as reais informações ao seu efetivo: nenhum direito foi retirado, apenas foram adequados os benefícios que extrapolavam a CLT e outras legislações, de modo a alinhar a estatal ao que é praticado no mercado”, completa.

Os Correios alegam que os trabalhadores continuam tendo acesso ao benefício do Auxílio-creche, para dependentes com até 5 anos de idade. Os tíquetes refeição e alimentação também continuam sendo pagos, conforme previsto na legislação que rege o tema, sendo as quantidades adequadas aos dias úteis no mês, de acordo com a jornada de cada empregado: 22 tíquetes para quem trabalha de segunda a sexta-feira e 26 tíquetes para os empregados que trabalham inclusive aos sábados ou domingos. Estão mantidos ainda – aos empregados das áreas de Distribuição/Coleta, Tratamento e Atendimento -, os respectivos adicionais.