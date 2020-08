Lojas abrirão das 9h às 13h mesmo sendo feriado municipal; no dia 15, estarão fechadas

publicado em 04/08/2020

As lojas de Votuporanga atenderão aos clientes neste sábado (8/8). Mesmo sendo feriado do aniversário da cidade, o comércio abrirá das 9h às 13h, para oferecer oportunidade de compra pelo Dia dos Pais. Para compensar, as lojas fecharão no dia 15 de agosto.

A mudança foi aprovada no ano passado, durante a elaboração do Calendário do Comércio para 2020. "A abertura no dia 8 de agosto já estava definida no calendário, o que permite que os lojistas e os comerciários se programem para atender aos consumidores”, comentou o presidente da ACV, Valdeci Merlotti.

Votuporanga segue na fase laranja do plano São Paulo de flexibilização. A abertura é de quatro horas por dia de segunda-feira a sábado, atendendo a todos os critérios de segurança sanitária estipulados pelas autoridades em saúde, entre eles, distanciamento social, utilização de álcool em gel e a obrigatoriedade do uso da máscara facial.