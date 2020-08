Mesmo com alta de Luiz Antônio Francisco e mais dois pacientes a enfermaria segue lotada

publicado em 15/08/2020

A informação de que pacientes foram transferidos para Ribeirão Preto partiu do prefeito João Dado e foi confirmada mais tarde pela Santa Casa de pelo menos um (Foto: Santa Casa)

Com os hospitais públicos mais próximos lotados, pacientes de Votuporanga tiveram que percorrer quase 300 quilômetros ontem em busca de atendimento para a Covid-19. A informação de que pacientes foram transferidos para Ribeirão Preto partiu do prefeito João Dado (PSD) durante a reunião com os prefeitos da região e foi confirmada mais tarde pela Santa Casa de pelo menos um.

Até aquele momento, o hospital votuporanguense estava com a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para coronavírus 100% ocupada e com a enfermaria com cinco pacientes a mais do que a sua capacidade. Com a morte de dois pacientes de Votuporanga, no entanto, duas vagas foram abertas na UTI.

“A situação é muito grave e muito séria. No dia de hoje Votuporanga já teve que enviar pacientes para Ribeirão Preto. Então nós estamos com o sistema de saúde bastante utilizado, situação é crítica”, disse o prefeito durante o encontro.

