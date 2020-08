Ao todo, 46 moradores de Votuporanga estão internados na Santa Casa local, hospitais particulares e públicos de outras cidades

publicado em 12/08/2020

Os dados são da Secretaria da Saúde

Franclin Duarte

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou ontem o registro de mais 75 casos de coronavírus. Com as novas ocorrências, Votuporanga chega ao total acumulado de 2.510 resultados positivos da doença, sendo que 2.132 deles já estão curados.

Não houve o registro de mortes, portanto, a cidade segue com 51 óbitos confirmados até o momento. Outras duas mortes suspeitas ainda aguardam o resultado dos exames que, ultimamente, tem levado cerca de sete dias úteis para serem entregues pelo laboratório credenciado pelo estado em Rio Preto.

O número que continua chamando mais atenção, no entanto, é o de pacientes de Votuporanga internados. São 46, conforme o Boletim Epidemiológico, sendo que 22 deles estão em estado grave na UTI (Unidade de Terapia intensiva). Outros cinco votuporanguenses também estão internados com suspeita da doença, sendo que dois deles também estão em estado grave na UTI.

Há também mais 1.725 moradores com suspeita da doença à espera do resultado dos exames e outros 1.468 com sintomas não graves em monitoramento domiciliar.

