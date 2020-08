Contemplados são da Avenida Pedro Madrid Sanches; provedor ressalta a importância da campanha

publicado em 14/08/2020

(Foto: Santa Casa de Votuporanga)

A Santa Casa de Votuporanga é o único Hospital que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade. Por dia, são milhares de pacientes que necessitam de nossa assistência para diversas patologias, incluindo Coronavírus (COVID-19).

Nesta luta pela saúde, você pode fazer parte da nossa equipe! A Instituição, juntamente com a Saev Ambiental e TV Unifev, possui a campanha “Saúde que dá Prêmio”. Você contribui com o Hospital com valores acima de R$5 na conta de água e concorre a um notebook todo mês. Os vizinhos, que colaboram com a iniciativa, ganham bicicletas.

E no começo do ano, o sorteio é de um carro zero quilômetro, com notebooks para os vizinhos. É a oportunidade de fazer o bem e ser recompensado!Neste mês, os sortudos são do bairro Colinas. Três moradores da Avenida Pedro Madrid Sanches foram premiados com a campanha.

O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, destacou a importância da campanha. “Agradeço a todos que colaboram com a nossa missão em salvar vidas especialmente nesta época de pandemia do Coronavírus, que aumentou nossa demanda. Vocês são solidários e atuantes na comunidade. Nossa luta para conseguir arrecadações em prol ao Hospital é incansável e o apoio da comunidade nos ajuda a manter nossos serviços. Parabéns aos ganhadores”, disse.

Ele ressaltou que ações contínuas têm como objetivo garantir atendimento de qualidade e humanização. “Convido a população da cidade para contribuir, pois o valor é pequeno e fácil de ser doado, já que é debitado junto com a conta de água. Contamos com a participação de todos os nossos votuporanguenses, que sempre são parceiros”, complementou.

Faça sua adesão!

Para participar é necessário ligar no 0800 770 19 50 (Saev Ambiental) e informar o valor que deseja doar. Nossa equipe do telemarketing também entra em contato com os moradores. Sua participação salva vidas!

O aposentado Valdir Milani recebeu o notebook. "Nem imaginava ganhar, ainda mais nesta época que estamos passando. Foi uma notícia muito boa, estou contente e feliz em poder ajudar a Santa Casa", disse. Os vizinhos Alexandre Antonielli dos Santos e Felipe de Oliveira Bertoldo ganharam bicicletas.