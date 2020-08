O decreto entra em vigor no ato de sua publicação, ou seja, a retomada das atividades já está liberada

O atendimento é restrito a seis horas por dia e entre as 6h e 17h (Reprodução: Decreto Municipal)

O decreto publicado nesta sexta-feira (21) pelo prefeito João Dado (PSD) que ‘antecipou’ a fase amarela do Plano São Paulo de Retomada Econômica em Votuporanga, leva em consideração a atualização do dia 3 de julho da fase amarela, porém permite o funcionamento de bares, restaurantes e similares até as 22h.

Sendo assim, o atendimento presencial nesses estabelecimentos será permitido conforme o Decreto nº65.044 que estabelece o funcionamento somente ao ar livre ou em áreas arejadas, com 40% da capacidade de atendimento, seis horas por dia e com atendimento presencial apenas após as 6h e antes das 17h.

Todos também deverão atender os demais protocolos de segurança específicos, como distanciamento entre os clientes, critérios de higienização, álcool gel na porta, etc.



