publicado em 01/08/2020

Daniel David, Dr.Ali e Vilmar da Farmácia, da bancada do MDB na Câmara, conquistaram o recurso com Baleia Rossi (Foto: Reprodução)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA bancada do MDB na Câmara Municipal de Votuporanga, formada pelos vereadores Daniel David, Dr. Ali e Vilmar da Farmácia, conquistou uma emenda de R$ 1 milhão para a Santa Casa por meio do deputado federal Baleia Rossi, uma das lideranças nacionais do partido. O recurso foi utilizado para a compra de medicamentos, materiais hospitalares, de consumo, rouparia, serviços de terceiros médicos e não médicos.Baleia Rossi, por intermédio dos vereadores, sempre esteve atento às necessidades do Hospital e disposto a atendê-las, beneficiando os milhares de pacientes das 53 cidades da região que lá são atendidos. Os recursos garantem qualidade e humanização nos atendimentos de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).“O Baleia é um companheiro que está sempre atento as necessidades da cidade e da nossa Santa Casa que apresentamos a ele. Essa parceria já rendeu ótimos frutos para a cidade e irá render ainda mais”, disse Daniel David em nome da bancada mdebista de Votuporanga.Com uma população de quase 500 mil habitantes, a Santa Casa enfrenta não apenas o coronavírus, mas diversas doenças para as quais é referência. O Hospital possui estrutura física, profissionais e equipamentos hospitalares, mas os recursos para custeio não estão vindo na mesma proporção da demanda.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, ressaltou a importância da emenda. “Este dinheiro foi utilizado para a melhoria de nossos atendimentos, visando sempre qualidade e humanização. É uma forma de reafirmar o compromisso de todos com Votuporanga e a nossa região. Agradeço ao Baleia Rossi por nos proporcionar esta verba, que muito contribuirá para nossa assistência. O resultado desta união é a construção de uma saúde mais justa, beneficiando nossos pacientes”, finalizou.Recentemente, o parlamentar fez uma indicação de mais R$ 1,5 milhão de emenda de custeio. O Hospital aguarda a chegada do recurso.