No primeiro dia após o decreto que “antecipou” a fase amarela na cidade, clientes voltaram a consumir nos estabelecimentos da cidade

publicado em 22/08/2020

Bares e restaurantes voltaram neste sábado a atender presencialmente (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brDepois de mais de cinco meses sem poder servir os clientes nas mesas, bares, restaurantes e lanchonetes de Votuporanga retornaram neste sábado (22) ao atendimento presencial. A volta foi possível graças ao decreto publicado na sexta-feira (21) no Diário Oficial do Município que “antecipou” a fase amarela do Plano São Paulo na cidade.Ainda que de forma tímida, aos poucos os clientes voltaram a consumir nos estabelecimentos da cidade. Logo após o anúncio do decreto, comerciantes e colaboradores se mobilizaram para tirar o pó das cadeiras e mesas que já não eram montadas há tempos.Pelas regras, o comércio em geral (varejista) e o setor de serviços (incluindo salões de beleza e barbearias) podem funcionar por seis horas diárias, com limitação de 40% de sua capacidade e a adoção dos protocolos de higiene e segurança sanitária, com escolha de horário de funcionamento entre as 6h e as 22h.Já bares e restaurantes seguem as mesmas normas acrescidas da determinação de só poderem atender ao ar livre ou em áreas arejadas. Conforme o decreto estadual nº 65.044, que norteia o decreto municipal, o conceito “ao ar livre” fora escolhido para assegurar a existência de ventilação natural no local de alimentação, em que os comensais não utilizam máscaras de proteção."No entanto, caso existam áreas de alimentação arejadas, ainda que cobertas, é possível recomendar que o consumo local se dê nesses locais. Dessa forma, desde que a área possua ventilação adequada, na Fase Amarela, é possível recomendar a possibilidade de consumo local ao ar livre ou em áreas arejadas, com rigorosa observância das demais indicações a respeito de capacidade restrita e adoção dos protocolos padrão e setoriais específicos", diz o decreto.