A expectativa da Secretaria Municipal da Saúde é que pelo menos mil pessoas sejam atendidas no novo espaço neste mês

publicado em 01/08/2020

A estrutura que amplia o atendimento foi instalada no estacionamento, anexo à UPA 24 Horas (Foto: A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brPara atender separadamente as pessoas com sintomas gripais, a Secretaria da Saúde de Votuporanga estruturou uma área externa na UPA 24 horas “Doutor Diorandi Figueira da Costa”. A expectativa é que os atendimentos comecem hoje.De acordo com a Secretaria, contêineres e tendas começaram a ser instalados no dia 24 de julho. A intenção da pasta é fazer uma alteração no fluxo de atendimento da UPA para aperfeiçoar o atendimento aos pacientes que estão com sintomas gripais e, também, aqueles que buscam o serviço por outros motivos.Foram instalados quatro contêineres e algumas tendas para o atendimento. O espaço terá recepção, ambulatório, sala do médico. O local contará ainda com uma sala com respirador para, se necessário, o paciente ser estabilizado até ser transferido para um hospital.De acordo com a secretária municipal da Saúde, Márcia Reina, o novo espaço irá facilitar o fluxo de pessoas com síndromes gripais, que poderão estar separados “facilitando tanto para os pacientes que buscam um serviço por outra situação de urgência e emergência quanto os que estão procurando nesse momento para atendimento de síndromes gripais”.O outro objetivo do novo espaço é dar melhores condições para os profissionais, que estrão dentro das paramentações e cuidados específicos para quem vai atender pessoas com síndromes gripais. A expectativa da Secretaria Municipal da Saúde é que pelo menos mil pessoas sejam atendidas no novo espaço neste mês.A UPA 24h de Votuporanga está localizada na rua João Rodrigues Agostinho, 2.701, no bairro Parque Saúde. A estrutura que amplia o atendimento foi instalada no estacionamento, anexo à Unidade.