A Votuporanguense joga na tarde desta quarta-feira (26) contra o São Caetano

publicado em 26/08/2020

Penapolense e Red Bull jogaram nesta terça (Silas Reche/Penapolense)

A 14ª e penúltima rodada da primeira fase do Paulistão A2 Sicredi foi aberta na tarde desta terça-feira (25), com uma partida isolada. Em duelo movimentado, o Red Bull Brasil, contando com grande atuação do goleiro Jordan, foi ao estádio Tenente Carriço, em Penápolis, e venceu o Penapolense, por 2 a 1. Com o resultado, o CAV agora só depende das suas forças para permanecer na A2.Os visitantes foram aos 13 pontos e deixaram a zona de rebaixamento, a qual agora é composta pelo próprio Penapolense, com 12, e Votuporanguense, com 10. Osasco Audax, com 15, Atibaia e Sertãozinho, com 14, são os times que aparecem pouco à frente do grupo de descenso.Caso vença nesta quarta (26), a Pantera chegará aos 13 pontos, empatará com o Red Bull Brasil na pontuação, mas passará o time de Campinas nos critérios de desempate e sairá da zona de rebaixamento. Assim, na última rodada, contra a Portuguesa Santista, em Santos, o CAV dependerá somente de si para escapar do rebaixamento.Se perder hoje, a Alvinegra continua com chances de escapar, porém precisará vencer o último jogo e torcer contra Red Bull e Penapolense.A 15ª e última rodada da primeira fase do Paulistão A2 Sicredi acontece na manhã do próximo domingo (30). Às 11h, o Red Bull Brasil recebe a Portuguesa, em Campinas, no Moisés Lucarelli, enquanto o Penapolense vai ao Barão de Serra Negra, em Piracicaba, encarar o XV de Piracicaba.