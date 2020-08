Alguns dos remédios utilizados no tratamento de pacientes com Covid-19 tiveram um aumento de mais de 640%, relata o hospital

publicado em 11/08/2020

Hospital tem enfrentado uma série de desafios durante a pandemia, dentre eles a superlotação e o aumento dos custos com medicamentos (Foto: Santa Casa)

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

As dificuldades que a Santa Casa de Votuporanga tem enfrentado durante a pandemia vão bem além do que se vê diariamente nos Informes de Atendimento do hospital. Além da superlotação da ala criada para atendimento de pacientes com Covid-19, a administração ainda encara a escassez de medicamentos essenciais para esse tipo de atendimento, além de uma elevação de seus custos em mais de 40%.

Em relação à superlotação, ontem, por exemplo, dos 18 leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) isolados para pacientes com coronavírus, 17 estavam ocupados. Na enfermaria, a equipe médica teve que fazer adaptações para comportar 23 pacientes, enquanto sua capacidade é de apenas 17.

“Por conta das taxas de ocupação estarem altas, a instituição tem solicitado transferências seguindo as orientações da Central de Regulação de Ofertas e Serviços da Saúde (CROSS)”, disse o hospital ontem e nota ao A Cidade.

Já em relação aos custos a Santa Casa de Votuporanga teve aumento nos gastos com medicamentos acima de 40%, em relação ao período anterior à pandemia do coronavírus. Antes, a instituição desembolsava um montante aproximado de R$ 415 mil ao mês com medicamentos e, somente em julho, foram mais de R$ 580 mil com a compra destas medicações.

“Um dos motivos para tamanha mudança é a elevação de preços de anestésicos e relaxantes musculares que, quando encontrados, possuem valores vultosos quando comparados aos praticados no início do ano. Existem fórmulas que aumentaram o seu custo acima de 640% neste período. Se antes o valor unitário de compra era de R$ 1,54, agora o mesmo medicamento está R$ 11,42. Um dos relaxantes musculares (muito utilizado no tratamento do Covid-19) também sofreu alta de 278% (de R$ 4 para R$ 15,12) e um outro produto de R$ 2,15 a unidade, o preço foi para R$ 4,20, quase dobrando seu custo” destacou o hospital em nota a pedido do A Cidade.

Com o fluxo dos atendimentos, a Santa Casa passou a consumir mais estes itens, impactando diretamente seu orçamento. “Diante destes novos desafios, o hospital implantou novos protocolos médicos, devido ao estoque seguir crítico e continua na busca de fornecedores que possam entregar estas medicações”, concluiu.