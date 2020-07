A cidade registrou também mais curas do que novos casos. Foram 51 recuperações contra 17 infecções

publicado em 22/07/2020

As informações são do Boletim da Secretaria de Saúde

Franclin Duarte

A Secretaria Municipal de Saúde de Votuporanga registrou nesta quarta-feira (22) em seu Boletim Epidemiológico mais quatro mortes nas últimas 24 horas na cidade. O documento contabilizou também mais 17 casos, totalizando 1310 ocorrências positivas desde o início da pandemia.

Dentre as vítimas está a senhora Iochiko Hokoti Hashimoto, de 86 anos de idade. Ela era natural de Votuporanga e teve como último endereço a Avenida da Saudade, localizada no bairro Vila Nova em Votuporanga. Ela deixa os filhos Sérgio, Bruna, Sueli e Elsa. Seu sepultamento ocorreu por volta das 15h ontem, no cemitério Municipal de Votuporanga. Ainda ontem um homem de 46 anos e um idoso de 67 também perderam a vida (veja mais na edição impressa do A Cidade).

A Pasta também confirmou uma morte registrada anteontem como suspeita. Trata-se doo servente de pedreiro Edson Adalvo de Oliveira, de 53 anos. Seu Edson, residia no bairro Jardim Marim, na rua João Andreo Blaya em Votuporanga. O sepultamento ocorreu na manhã de anteontem no Cemitério Municipal de Votuporanga.