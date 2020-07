Vítimas são um idoso de 84 anos e uma mulher de 51

publicado em 26/07/2020

As informações são do Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Secretaria Municipal de Saúde registrou mais duasvmortes por coronavírus neste domingo em Votuporanga. Uma, de fato, ocorreu nas últimas 24 horas e a outra foi registrada como suspeita no último dia 20, mas teve resultado positivo confirmado agora.A morte de domingo foi de um idoso, de 84 anos, com comorbidades e que estava hospitalizado. O início dos primeiros sintomas foi registrado em 16 de julho.Já a do dia 20 foi de uma mulher, de 51 anos, com comorbidades e que estava hospitalizada em outro Município. O início dos primeiros sintomas foi registrado em 9 de junho. Com os dois registros Votuporanga chega a 37 óbitos pela doença.A Secretaria da Saúde também registrou mais 16 casos da doença, totalizando 1.421. Destes, 21 estão internados, 12 deles em estado grave na UTI.Outros 1.114 votuporanguenses estão com suspeita da Covid-19 e passarão por exames. Seis deles estão internados, três em estado grave na UTI.