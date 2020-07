Mais 48 pessoas alcançaram a cura neste domingo. Houve também o registro de uma morte suspeita

publicado em 19/07/2020

As informações são do Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Secretaria Municipal de Saúde registrou mais 14 casos de coronavírus neste domingo (19), totalizando 1.209 registros desde o início da pandemia. No mesmo dia 48 votuporanguenses alcançaram a cura, chegando a marca de 832 recuperações.A Secretaria registrou ainda um óbito suspeito por coronavírus que segue em investigação. Se trata de um homem de 68 anos, com comorbidades que estava hospitalizado no município. O início dos primeiros sintomas foi apresentado em 16 de julho. A Secretaria aguarda resultado de exame que foi enviado para análise laboratorial.De todos os casos confirmados, 23 estão internados, sendo que 11 estão em estado grave na UTI. Há também 346 moradores da cidade com suspeita da doença, dos quais cinco estão internados, um em estado grave.Outras 1845 pessoas apresentaram sintomas não graves e estão sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde.