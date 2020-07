Com elas a cidade chega a 19 óbitos e alcança uma taxa de letalidade de 2,78%

publicado em 09/07/2020

Juvenal Rodrigues Trindade, de 80 anos, morreu em razão de complicações causadas pela Covid-19 (Foto: Arquivo Pessoal)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Secretaria Municipal de Saúde confirmou ontem, em 24 horas, mais duas mortes por coronavírus em Votuporanga. Com elas a cidade chega a 19 óbitos e alcança uma taxa de letalidade de 2,78%.Dentre as vítimas fatais está o senhor Juvenal Rodrigues Trindade, de 80 anos. Natural de Miguelópolis (SP), ele, que era marceneiro aposentado, testou positivo para a doença no último dia 27, e desde então seguiu em tratamento na Santa Casa de Votuporanga, onde acabou falecendo na manhã de ontem.Ao jornal a Cidade, Edilson Trindade, filho de seu Junenal, contou que o pai lutava já há algum tempo conta um câncer e também tinha problemas cardíacos. O vírus acabou agravando o quadro e ele não resistiu. “É muito triste não ter um momento de despedida com uma pessoa que a gente ama, que a gente cuida”, disse.Edilson ficou como acompanhante do pai a todo momento no hospital ao lado de uma irmã. Ele já fez o teste e deu negativo, mas como teve contato direto com o pai durante a doença ele foi orientado a ficar em isolamento por 14 dias e fazer o teste novamente depois desse período.Seu Juvenalmorava na rua Valentim Gentil, no Cecap II. Deixa a esposa Emilia Mariano, os filhos Marlene, Marli, Elenice, Edilson e Fabiano, além dos demais familiares e amigos. Seu sepultamento ocorreu ontem no Cemitério Parque Jardim das Flores.No mesmo dia foram registrados mais 33 casos de coronavírus na cidade, totalizando 683 ocorrências desde o início da pandemia, sendo que 28 deles ainda estão internados (13 em estado grave na UTI)No mesmo período foram contabilizadas 503 curas da doença. Outros 55 votuporanguenses estão com suspeita da Covid-19, sendo que dois estão internados. O número de pessoas com sintomas não graves chegou a 1182.Outras 1479 pessoas que estavam com suspeita do novo vírus fizeram o exame e testaram negativo.Um idoso de 64 anos também morreu ontem com suspeita de coronavírus. Ele tinha comorbidades e estava hospitalizado. A Secretaria da Saúde também aguarda o resultado dos exames de um homem de 61 anos que morreu anteontem com a mesma suspeita.