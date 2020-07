Os dados foram divulgados na noite desta sexta-feira (24) pela Secretaria Municipal da Saúde

publicado em 24/07/2020

(Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brA Secretaria da Saúde de Votuporanga registrou nesta sexta-feira (24) mais 19 casos de Covid-19 na cidade, totalizando 1.383 ocorrências no município.Também hoje a pasta confirmou um óbito por coronavírus. Um idoso, de 83 anos, com comorbidades e que estava hospitalizado. O início dos primeiros sintomas foi registrado em 12 de julho.Dos 1.383 casos, 1.086 pessoas estão curadas. Constam ainda no boletim que 2.740 exames deram negativo para Covid-19, que há 19 casos descartados e 1.096 suspeitos em investigação. A cidade contabiliza 34 mortes e 2.223 pessoas com sintomas não graves em monitoramento domiciliar.Em relação a quinta-feira (23), são mais 57 pessoas curadas, mais 34 exames negativos e mais 286 casos suspeitos em investigação. São menos 10 pessoas com sintomas não graves em monitoramento domiciliar.