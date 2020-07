O diretor e secretário geral do Sindicato dos Servidores Municipais, Thiago Rogeri da Silva, concedeu entrevista ao jornal A Cidade

publicado em 09/07/2020

Diretor do Sindicato, Thiago Rogeri da Silva, diz que a classe é contrária ao projeto que suspende os repasses ao Votuprev

Franclin Duarte

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Votuporanga enviou um ofício a todos os vereadores pedindo para que o projeto que suspende os repasses patronais da Prefeitura ao Votuprev não seja colocado em votação. Uma sessão extraordinária está marcada para hoje, às 10h, para a apreciação da iniciativa.

O documento traz cinco questionamentos elencados pela classe que, para eles, não justificam o pleito da administração municipal. Ele é assinado pelo diretor e secretário geral do sindicato, Thiago Rogeri da Silva, que é o representante legal da entidade de classe na ausência de seu presidente (afastado em razão da pandemia).

Em entrevista ao jornal A Cidade, Thiago afirma que a classe vem acumulando uma série de perdas, em especial na pandemia, e agora ainda querem “pegar dinheiro da aposentadoria dos servidores”.

“Já não vamos ter reajuste da inflação, não vamos ter o PRE, o adicional por tempo de serviço será congelado, os funcionários da Saúde não estão podendo tirar férias e nem abonar e aí você junta toda essa carga emocional de trabalhar com o vírus, mais as perdas que tivemos e agora vem esse projeto para pegar dinheiro emprestado da nossa aposentadoria?”, disse.

Ainda segundo ele, tal iniciativa trará consequências prejudicais à longo prazo para todos os servidores.



“Nesse momento não vai fazer falta para ninguém, porém vamos deixar essa dívida para o próximo prefeito, mais os empréstimos que ele tem feito para obras que é de interesse político dele, que poderia ter sido parado, aí, depois, nós como servidores, vamos lá reivindicar um direito ou alguma melhoria e vamos ouvir que não pode porque a Prefeitura está endividada, que o orçamento está comprometido. Entenderam onde que esse projeto chega?”, completou.

Por fim, o representante de classe ainda reclamou da falta de diálogo com a atual gestão e disse que há outras formas de economizar do que mexendo na aposentadoria dos servidores municipais.

“Não foi apresentada uma planilha de gastos demonstrando a necessidade real, não teve conversa com o sindicato, não mostrou que realmente precisa desse dinheiro. Cortar gastos seria a melhor solução. É fim de mandato, poderia enxugar pastas e secretarias, mandar cargos comissionados embora e enxugar os gastos de outra forma e teríamos passado isso para ele se tudo fosse conversado e os ânimos do pessoal teriam sido acalmados, mas nesse contexto de muita perda e nada de diálogo, como sempre na gestão dele, não apoiamos mesmo e não vamos apoiar esse projeto de jeito nenhum”, concluiu.

Articulações

Em que pese a solicitação do Sindicato, fontes indicam que a iniciativa pode ser aprovada na sessão de logo mais. Ontem as articulações entre o Executivo e o chamado núcleo de apoio do prefeito na Câmara foram intensas, o que de pronto pode garantir ao menos sete votos favoráveis ao projeto.