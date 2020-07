Sindicato comunicou a decisão na tarde desta quinta-feira (30)

publicado em 30/07/2020

João Herrera (A Cidade)

O Sincomércio (Sindicato do Comércio Varejista) de Votuporanga conseguiu uma liminar no Tribunal de Justiça de São Paulo que derruba o lockdown aos domingos decretado pelo prefeito João Dado (PSD). Caso não haja nova decisão superior contrária, pizzarias, restaurantes e lanchonetes poderão atender normalmente por delivery e drive trhu, bem como os demais estabelecimentos tidos como essenciais, caso de supermercados, mercados, etc.Na decisão, o desembargador Osvaldo de Oliveira entende que não se faz razoável deixar a população desabastecida em meio a uma pandemia. A medida abrange todos os setores do comércio.