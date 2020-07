Adalto Osório de Rezende, de 46 anos, que era carinhosamente conhecido como Cotinha, acabou não resistindo

publicado em 23/07/2020

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO distrito de Simonsen perdeu na quarta-feira (22) seu primeiro morador para a Covid-19. Adalto Osório de Rezende, de 46 anos, faleceu em decorrência de complicações da doença.Natural de Floreal, Adalto, que era carinhosamente conhecido como Cotinha, estava internado desde sexta-feira (17). De acordo com a família, ele apresentou os sintomas de forma rápida, foi levado para a Santa Casa e quando fez a tomografia acusou uma infecção por vírus.O teste para coronavírus deu positivo na segunda-feira (20). Ele era obeso e sofria de arritmia cardíaca.“Ele me ligou hoje, era duas horas da manhã, e só me falou assim: ‘tenha força, que eu vou ser entubado, tenha força’. Me disse três vezes, ‘tenha força, tenha força’. Isso que ele me falou. Ele era a minha fortaleza, então não tenho palavras para isso”, disse sua esposa Elismara Séssolo ao jornal A Cidade.Adalto trabalhava como segurança na Facchini. Além da esposa Elismara ele deixa o filho Rafael e a nora Laissara, além dos familiares e amigos.Seu sepultamento seguiu as normas de contenção do vírus e ocorreu na manhã de quarta-feira (22) às 9h30 no Cemitério Municipal de Simonsen.