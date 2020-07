Além de não ser beneficiada pelas novas regras, a cidade e toda a região de abrangência da DRS XV, regrediria em vez de avançar

Números oficiais da Secretaria Estadual da Saúde revelam que a região regrediria (Reprodução Secretaria Estadual da Saúde)

Se a reclassificação das regiões nas fases do Plano São Paulo de retomada econômica fosse hoje, Votuporanga teria que fechar novamente todo o seu comércio. Com o anúncio das novas regras do plano, feito anteontem pelo governador João Doria (PSDB) muito se comentou sobre a influência delas na região, mas a realidade local não se enquadra nos novos critérios.

Isso porque as novas regras valem apenas para o avanço da fase amarela à verde, onde o percentual de ocupação de leitos poderá variar entre 75% e 70%, além de permanecer por 28 dias consecutivos na etapa intermediária. Como se sabe, Votuporanga está na fase laranja há mais de 40 dias.

“O objetivo é aprimorar o plano para torná-lo mais eficiente e adequado à realidade que vivemos neste momento da pandemia”, afirmou o governador. “O Plano São Paulo é eficiente exatamente por ser uma ferramenta dinâmica, e não estática, de enfrentamento a pandemia. E por isso é reconhecido pelos mais renomados e respeitados cientistas”, acrescentou Doria.

Fase vermelha

Além de não ser beneficiada pelas novas regras, a cidade e toda a região de abrangência da DRS XV, regrediria em vez de avançar, se a reclassificação fosse hoje. E a explicação é simples: pela “recalibragem”, a taxa de ocupação de leitos ganhou peso “4”, sendo que o limite para permanência na fase laranja ficou em até 80% e, de acordo com os números da Secretaria Estadual da Saúde de ontem, nossa taxa já está em 81,1%.

Não o bastante, outro critério com grande peso na avaliação das fases é o de novas internações últimos sete dias em decorrência da doença que tem peso “3” na decisão. O limite da fase laranja é de 1,5, exatamente a taxa que a região sustenta atualmente.

Alerta