publicado em 19/07/2020

As informações são do Informe Diário da Santa Casa

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA taxa de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Votuporanga voltou a ficar preocupante. Mesmo com o reforço de oito novos leitos recém-criados para a ala da Covid-19, a ocupação chegou neste domingo (18 ) a 83%.Dos 18 leitos reservados, apenas três estão disponíveis, conforme dados do Informe Diário de atendimentos do hospital. Um deles é ocupado por um paciente com suspeita e outros 15 por pessoas já testaram positivo para a doença.O Informe revela ainda que outras 17 pessoas estão internadas na ala isolada para pacientes com coronavírus. São 12 confirmados e cinco .O hospital também registrou duas altas neste domingo.