Deputado estadual é autor de emenda para custeio de atendimentos

publicado em 08/07/2020

Em meio à situação de emergência na área da saúde em toda a região, a Santa Casa de Votuporanga não está sozinha nesta guerra. O Hospital conta com um importante aliado em defesa de uma melhor assistência de qualidade e humanizada: o deputado estadual Carlão Pignatari.Carlão tem liderado na Assembleia Legislativa assuntos relacionados à saúde, especialmente em tempos de pandemia do Coronavírus (COVID-19). Ele foi autor de uma emenda no valor de R$1 milhão para Votuporanga, sendo R$750 mil para a Santa Casa.Recentemente, o prefeito João Dado enviou projeto para o Poder Legislativo. Os vereadores aprovaram o crédito. O recurso foi repassado fundo a fundo, ou seja, do Fundo Estadual da Saúde para o Fundo Municipal da Saúde, precisando da análise da Câmara Municipal.A verba será utilizada para custeio dos atendimentos do Coronavírus. “Nossa Instituição está com uma demanda crescente, em uma situação emergencial e este recurso será fundamental para mantermos nossa Santa Casa”, contou o provedor Luiz Fernando Góes Liévana.Ele agradeceu todos os envolvidos na liberação do recurso. “Quero agradecer, primeiramente, ao deputado Carlão e ao vice-governador Rodrigo Garcia por compreenderem nosso desafio, especialmente com o enfrentamento do Coronavírus, num momento em que as principais receitas de convênios do Hospital, utilizadas para subsidiar o déficit do Sistema Único de Saúde (SUS), despencaram. Também quero agradecer ao prefeito e todos os vereadores, que aprovaram por unanimidade esta verba tão importante”, afirmou.Luiz Fernando ressaltou a parceria com o deputado. “Carlão Pignatari sempre esteve conosco, nos ajudando nas demandas da Instituição. No combate à COVID-19, sua atuação foi ainda mais forte e com foco na assistência de toda a região. Carlão intermediou junto ao Governo do Estado de São Paulo, possibilitando equipamentos e recursos fundamentais para o tratamento da nova doença. Com sua intercessão, o governador Doria agiu prontamente, atendendo as solicitações e proporcionando mais leitos, respiradores e recursos financeiros. Tenho certeza que ele continuará a lutar pela saúde de Votuporanga e região”, enfatizou.