A falta de qualificação e de interesse de candidatos em trabalhar no hospital diante do medo do contágio estão entre os principais desafios do setor de RH

publicado em 30/07/2020

Luiz Fernando Góes Liévana, o Torrinha, falou sobre os principais desafios enfrentados pela Santa Casa da cidade (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

A Santa Casa de Votuporanga está com dificuldade para contratar profissionais para atuar na linha de frente de combate ao coronavírus. A falta de qualificação e de interesse de candidatos em trabalhar no hospital diante do medo do contágio estão entre os principais desafios do setor de Recursos Humanos da unidade.

“Nossos profissionais estão trabalhando diuturnamente, com toda dedicação, empenho. São jornadas, plantões de muitos atendimentos, intercorrências, demanda que nos fez abrir mais vagas em nosso quadro de pessoal. Entretanto, há desafios como falta de qualificação necessária, médicos disponíveis e interesse de candidatos em trabalhar em um Hospital diante do medo do contágio do coronavírus”, disse o nosocômio em nota.

Desafios, a propósito, a Santa Casa está encontrando em todos os setores, principalmente do ponto de vista financeiro. Para suportar a demanda de atendimentos foi necessária a adequação da estrutura e também a contratação de profissionais, o que provocou um grande aumento na demanda de equipamentos, incluindo os de proteção individual.

“Os atendimentos de convênios e particulares estão em queda, prejudicando nossas receitas. Além disso, tivemos que cancelar todos os eventos como jantares, leilões, quermesses e outras ações de captação de recursos, que são essenciais para ajudar na saúde financeira da entidade”, completou a instituição.

Como ajudar

De acordo com o provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, o Torrinha, o que o hospital mais precisa é sentir o apoio da população.

“Seja com doações, compartilhando informações de fontes seguras, cumprindo isolamento social, respeitando nossos profissionais, com empatia com o próximo. Estamos aqui por vocês! É uma guerra sim, mas na saúde, todo dia é uma batalha. Tudo se intensificou durante os quatro meses, com o coronavírus, mas somos mais fortes. Que permaneça a união. Sigam do nosso lado, se comprometendo com a causa, com a saúde”, afirmou.

Neste momento, segundo ele, é primordial respeitar e cumprir estas três regras: isolamento social evitando aglomerações e ficando em casa, quem puder, higiene das mãos com água e sabão (ou álcool em gel) e uso de máscaras. “São medidas que contribuem para a prevenção e para evitar a disseminação da doença”, completou.

