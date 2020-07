As arrecadações serão destinadas para a Santa Casa, Lar São Vicente de Paulo e aos projetos humanitários do Rotary

publicado em 18/07/2020

A ação solidária será realizada neste sábado (18), e terá início a partir das 14h com a presença de vários cantores de Votuporanga e região. A realização dessa grande live, parte do clube de serviço Novo Milênio de Votuporanga, ela substitui a tradicional festa Buteko do Milênio.

A Santa Casa de Votuporanga, o Lar São Vicente de Paulo e os projetos humanitários do Rotary são as entidades que serão contempladas com as doações arrecadadas durante a live. Música boa e energia positiva estarão presentes com os cantores Flávio e Rodrigo, Natália Miranda, Bruno e Humberto, João Faustino e Thais Fernandes.

Essa grande iniciativa surgiu do novo presidente do Rotary Novo Milênio, Sidnei Moreira Cirino que está super feliz com a realização. “Tudo isso é muito gratificante, poder ajudar as entidades ainda mais em um momento difícil como este, não há palavra que defina. Apenas agradecer!”, disse.

Toda programação será transmitida pelo canal do YouTube e facebook do Votunews e para as doações, será disponibilizado um QR Code. Durante a live, também terá vários sorteios de brindes para os expectadores mais engajados na ação.

Leilão

Além do modão sertanejo que não irá faltar, o evento terá também um leilão virtual. A comissão liberará fotos de animais e o público poderá dar lance por meio do WhatsApp – (17) 99141-4050.

No momento, os lotes são: dois bezerros, um leitão e um carneiro. Ao todo, será uma hora desta ação que promete movimentar ainda mais a live.