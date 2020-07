Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) foram divulgados na manhã de ontem

publicado em 29/07/2020

Dados do Caged mostram que, em junho, o mercado formal de trabalho apresentou melhora (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Daniel Castro

Os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostram que a crise provocada pela pandemia do coronavírus foi mesmo impactante. Em Votuporanga, nos seis primeiros meses do ano, quase 5.500 pessoas foram demitidas. Os dados foram divulgados na manhã de ontem pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.

O balanço de 2020 mostra que de janeiro a junho 4.872 foram contratadas, no entanto 5.497 perderam o emprego com carteira assinada no município, o que resulta em um sado de -625 postos de trabalho criados.

Já no mês de junho o Caged apresentou saldo positivo na geração de empregos em Votuporanga: são 669 desligamentos, mas 741 contratações, ou seja, um saldo de 72 postos de trabalho criados.

Em maio, 405 trabalhadores foram contratados na cidade, mas 783 perderam o emprego, resultando em um saldo negativo de 378. Em abril a cidade registrou 1.264 demissões e 524 admissões, resultando em um saldo negativo de 740 vagas de emprego.

Brasil

Dados do Caged mostram que, em junho, o mercado formal de trabalho apresentou melhora em relação a maio. Junho teve 16% menos desligamentos (166.799) e 24% mais admissões (172.520) do que maio.

Com isso, o saldo do mês ficou negativo em 10.984 vagas, número inferior ao registrado em maio (-350.303). Em junho, foram 895.460 admissões e 906.444 desligamentos. Em maio, os números foram 722.940 e 1.073.243, respectivamente.

Com relação a abril, pior mês em termos das admissões, houve um incremento de 43% e queda de 41% nas demissões.

No acumulado do ano, o saldo do emprego formal fechou o primeiro semestre negativo em 1.198.363, resultado de 6.718.276 admissões e 7.916.639 desligamentos.

A quantidade total de vínculos ativos com carteira assinada ficou em 37.611.260. E o salário médio de admissão em junho foi de R$ 1.696,92.

Setores