Diretório Municipal do PSB indicou o ex-vereador Jura para ser vice na chapa encabeçada por Jorge Seba

publicado em 02/07/2020

(Foto: A Cidade)

Daniel Castro

Mais uma liderança política da cidade tenta ser candidato a vice-prefeito na chapa de Jorge Seba (PSDB). Trata-se do ex-vereador Jurandir Benedito da Silva, o Jura, indicado pelo PSB por conta da sua experiência e boa circulação entre os líderes políticos da cidade.

O anúncio da indicação foi feito pelo presidente do Diretório Municipal do PSB (Partido Socialista Brasileiro) em Votuporanga, Antonio Barbozano de Brito, o popular Casão. Ele lembrou que Jura tem larga experiência na política porque já foi vereador, candidato a deputado e a prefeito, além de circular muito bem estre as lideranças locais, estaduais e federais. “Foi vereador várias vezes, e só não foi mais por causa do coeficiente eleitoral, caso contrário, seria até hoje porque sempre teve boa votação”, comentou.

Casão revelou que a sigla até poderia indicar outros nomes, porém chegou ao consenso de que o ex-vereador seria a melhor escolha. “O Jura tem larga experiência, já buscou verbas para a cidade, então é um ótimo nome”, disse e foi além: “de todos os nomes, o mais forte é ele”.

No entanto, o líder do PSB entende que tudo será resolvido democraticamente entre os partidos aliados. Para ele, todos os nomes apresentados até o momento são muito bons, e ainda existe a possibilidade de surgirem outras pessoas. “O que for escolhido vai ser bom”, acrescentou.

O presidente está confiante que o seu partido emplacará o vice de Jorge Augusto Seba. “Chance muito grande e o PSB está em um momento maravilhoso”, falou.

Vereadores

Em Votuporanga, o Partido Socialista Brasileiro terá chapa completa para concorrer a cadeiras na Câmara Municipal, ou seja, 23 candidatos. O vereador Wartão é o representante da sigla na Casa de Leis e vai concorrer à reeleição. “Teremos chapa completa com pessoas de diversas áreas”, revelou.

Concorrentes