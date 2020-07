Evento recebeu os principais especialistas em Educação Básica do mundo, durante dois dias de programação

publicado em 22/07/2020

Ao longo da programação, foram abordados diferentes assuntos, entre eles, a formação de professores na era digita (Foto: Divulgação/Unifev)

Diversos professores do Colégio Unifev participaram, recentemente, do Congresso Internacional Um Novo Tempo na Educação. Realizado de forma on-line pelo Instituto Casagrande, de Curitiba (PR), o evento trouxe os principais especialistas em Educação Básica mundial para discutir a temática escolar.Ao longo da programação, foram abordados diferentes assuntos, entre eles, a formação de professores na era digital; perspectivas e desafios do ensino híbrido na Educação Básica; inteligência socioemocional na melhoria do ensino e aprendizagem; e a implantação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) com o impacto do coronavírus.Participante assídua dos seminários, a coordenadora do Ensino Médio da Escola, Profa. Ma. Adriana Naime Pontes Passoni, afirmou que, após o evento, todo o corpo docente se sentiu confortável em saber que o Colégio está seguindo os mesmos paradigmas e pensamentos de grandes profissionais da área.“Inspirado na música Novo tempo, do Ivan Lins, o Congresso abordou, em resumo, que a escola deve ser um ambiente solidário, sempre próximo às famílias. Por isso, sentimos que estamos fazendo o certo, o nosso dever de casa. Além disso, vimos a importância da tecnologia na criação de um ensino adaptativo e que ‘socorre’ na distância. Nada substitui o ensino presencial, porém sabemos que a tecnologia propicia ferramentas e projetos educacionais que instigam um maior desenvolvimento dos alunos, muitas vezes mais do que no ensino tradicional”.Para a Profa. Ma. Karina de Oliveira, da disciplina de Espanhol, a participação foi de extrema importância, pois, além de ter sido uma capacitação para os docentes, o evento mostrou diferentes cenários educacionais neste momento de pandemia.“Um outro ponto relevante foi que nós podemos conhecer um pouquinho das realidades de alguns países como Finlândia, Portugal e Estados Unidos, observando como eles vêm trabalhando com as aulas remotas e os desafios também enfrentados por profissionais do mundo todo”, completou.