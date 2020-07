Os policiais chegaram no local relatado e abordaram duas pessoas que estavam dentro do carro, sendo um homem e um adolescente

publicado em 13/07/2020

Na madrugada da última quarta-feira, dia 8, a Polícia Militar de Jales foi acionada para verificar uma denúncia de que indivíduos suspeitos estariam no interior de um veículo GM/Monza na Rua do Estado.Os policiais chegaram no local relatado e abordaram duas pessoas que estavam dentro do carro, sendo um homem e um adolescente. Após a pesquisa da placa do veículo, os PMs apuraram que o Monza tinha registro de furto em Fernandópolis no dia anterior (07).Com o maior, de iniciais I.L.S.G., foi encontrado um cigarro de maconha. Recentemente, no mês de junho, esse mesmo indivíduo foi abordado junto com outros colegas trafegando com outro veículo furtado em Jales.Foi registrado o Boletim de Ocorrência de receptação e porte de drogas, os dois foram ouvidos na delegacia e liberados logo na sequência.*Região Noroeste