O homem foi multado em 6 mil após câmeras de vigilância terem o identificado como suspeito

publicado em 25/07/2020

A polícia com a posse das gravações, testemunhas e também do laudo veterinário esteve na casa do acusado, que questionado sobre os fatos, negou a participação (Foto: Câmera de Segurança)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar Ambiental de Votuporanga multou em R$ 6 mil o acusado de dois casos de envenenamento no último domingo (19) no San Remo. A ação foi descoberta após uma câmera de vigilância, que estava sob investigação da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) ter identificado um idoso, conhecido no bairro. O homem teria utilizado pedaços de linguiça calabresa para realizar o envenenamento.O flagra na câmera, foi feito minutos antes da morte da cachorra, de raça Cocker, e na mesma noite do domingo (19), outro cachorro também passou mal após ingerir veneno, mas não morreu.Além desta coincidência de horários, a casa das donas dos cachorros fica a menos de um quarteirão de distância, o que reforçou as suspeitas de que os ataques teriam sido feitos pela mesma pessoa.A polícia com a posse das gravações, testemunhas e também do laudo veterinário esteve na casa do acusado, que questionado sobre os fatos, negou a participação. As investigações seguem pela Polícia Civil que pode intimar o homem para prestar depoimento.