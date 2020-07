Com investimento estimado em R$ 18 milhões, a construção de seis andares e 108 apartamentos deve ser concluída em 24 meses

publicado em 02/07/2020

As obras do futuro Ibis Hotel em Votuporanga foram iniciadas há 90 dias e a previsão é de que sejam concluídas em 24 meses (A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brJá estão em andamento as obras para a construção de um dos mais imponentes empreendimentos de Votuporanga dos últimos anos. Trata-se Ibis Hotel, que está sendo erguido às margens da avenida Nasser Marão, no estacionamento do futuro North Shopping.O jornal A Cidade esteve ontem na obra, orçada em mais de R$ 18 milhões. A empreiteira responsável já trabalha na estruturação do prédio que terá seis andares e 108 apartamentos que acompanham o conceito da marca já consagrada no mercado brasileiro.“A pandemia está aí, mas não paramos os trabalhos. Nós começamos as obras há uns 90 dias e a previsão é de que em 24 meses possamos inaugurar o Ibis Hotel. É uma conquista não só para o empresário, mas também para Votuporanga que já merece um empreendimento desse porte”, disse o investidor responsável pelo empreendimento na cidade, Valmir Dornelas.Ainda conforme Dornelas, a expectativa é de que entre 40 e 50 empregos diretos sejam gerados após a inauguração, sem contar os que já estão sendo oferecidos na edificação.“É muito gratificante. A dificuldade que é trazer uma franquia como a Ibis para uma cidade como Votuporanga, ter um projeto enorme e colocar esse projeto em andamento é muito gratificante e estamos muito felizes com esse projeto”, completou.O futuro Ibis Hotel em Votuporanga acompanha conceitos da marca como bar com atendimento 24h, café da manhã das 4h ao meio dia, internet wifi super rápida, quartos modernos e um amplo lounge junto à recepção.