publicado em 06/07/2020

Com apoio da equipe CGP-3 os policiais localizaram o endereço da acusada e lá apreenderam maconha (Foto: Reprodução/Região Noroeste)

Da RedaçãoUma traficante de 26 anos que vendia maconha pelo WhatsApp foi presa sábado (4) pela Polícia Militar de Votuporanga quando entregava droga a usuários em um praça da cidade. Durante patrulhamento preventivo os policiais avistaram pessoas que recebiam algo da acusada.Todos foram abordados na ‘Praça do Demoley’, no bairro Santos Dumont. Com eles foram encontradas uma porção de maconha, dinheiro e celulares. As usuárias admitiram que pagaram R$ 50 pela droga, encomendada por aplicativo de mensagens do celular.Com apoio, os policiais localizaram o endereço da acusada e lá apreenderam maconha, balança de precisão, mais de R$ 1 mil da venda do entorpecente e uma faca com resquício de droga.Todos foram apresentados na Central de Flagrantes. A traficante ficou presa e os demais envolvidos foram ouvidos e liberados para aguardarem posicionamento da Justiça.*Com informações Região Noroeste