O profissional da comunicação lutou pela vida por 17 dias, mas acabou não resistindo

publicado em 27/07/2020

O Rádio regional está de luto (Foto: Redes Sociais)

Morreu nesta segunda-feira (27) em Fernandópolis o radialista Marcinho Costa. Ele estava internado na UTI da Santa Casa desde 10 de julho. Márcio trabalhava na Rádio Alvorada FM.O radialista foi atendido na UPA de Fernandópolis no dia 10 de julho com dificuldades para respirar e ainda teria perdido a visão repentinamente decorrente de um pico de diabetes. Socorrido pelos médicos e agentes do SAMU, dado a gravidade, foi encaminhado a Santa Casa de Fernandópolis e, após uma avaliação médica, teve que ser entubado.O diagnóstico inicial era de pneumonia avançada decorrente de uma infecção por bactéria, e posteriormente, o exame para coronavírus deu positivo. Durante o período, ele chegou a passar por sessões de hemodiálise.Na semana passada, Costa teve uma melhora do quadro o que levou os médicos a anunciarem a redução da sedação.SONHO DO RÁDIOO rádio sempre foi o sonho de Márcio Costa. Oriundo de Guarani d`Oeste ele era o chamado “piolho” de rádio desde muito cedo. Trabalhou por muitos anos empunhando os microfones das Rádios 99 FM, onde participava do Paquera na Avenida, e da Rádio Difusora, emissoras do Sistema Líder de Comunicação.Nos últimos anos saiu de Fernandópolis e por muitos anos trabalhos em emissoras de Santa Fé do Sul, Mato Grosso do Sul e Rio Preto onde montou o Sistema News de Comunicação. Prestava serviços para supermercados com serviço de rádio interno, com músicas e anuncio de ofertas. Seu último trabalho era na Rádio Alvorada FM, onde comandava ao lado do jornalista Jorge Pontes o programa Alvorada Notícias.Por onde passou deixou uma legião de amigos, dada sua humildade, espontaneidade, irreverência e carisma. De grande coração, ele formou na trajetória no rádio também uma legião de fãs, que formaram uma corrente de orações desde que foi internado na Santa Casa. O Rádio regional está de luto.*Jornal Cidadão