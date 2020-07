Após reclamações dos moradores, o jornal A Cidade conversou com a Rumo sobre o “volume” da buzina do trem

publicado em 04/07/2020

A Rumo disse que os decibéis do dispositivo atendem as orientações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (Foto: Facebook/Rumo)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brNão é de hoje que moradores de Votuporanga reclamam do barulho da buzina do trem. Recentemente, munícipes dos bairros São João, Matarazzo, Sonho Meu, Palmeiras I e II reclamaram da situação, por isso o jornal A Cidade conversou com Rumo Logística, concessionária responsável pela linha férrea.Ao A Cidade a Rumo garantiu que não houve mudança nos padrões do uso da buzina, que as operações seguem todas as normas vigentes e procuram causar o menor impacto possível à população. “Ferrovias do mundo inteiro fazem uso da buzina. É um item essencial para a segurança do trem, dos veículos e das pessoas que estão próximas à linha”, apontou.Ainda conforme a empresa, os maquinistas são periodicamente treinados para seguir corretamente o procedimento do dispositivo. A buzina, explicou, sempre é acionada nas passagens em nível, nas proximidades de túneis, pontes, viadutos, passarelas ou quando é identificada qualquer situação de risco.Questionada sobre o “volume” da buzina, a Rumo disse que os decibéis do dispositivo atendem as orientações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que deve ser no mínimo de 96 dB e máximo de 110 dB. “Toda ferrovia de carga funciona 24 horas por dia e os horários de circulação dos trens dependem das operações de carregamento e descarregamento, entre outros fatores”, acrescentou.Também recentemente o assunto chegou à Câmara, por meio do vereador Emerson Pereira, que pediu providências para a empresa. Conforme o parlamentar, muitos moradores estão incomodados com o barulho da buzina do trem que passa na região Sul de Votuporanga. “Eles já estão cansados do incômodo e alguns afirmaram que o volume e o tempo do barulho aumentaram”, contou.O legislador disse saber que a buzina é um item essencial nas ferrovias para a segurança do trem, dos veículos e dos pedestres, porém o volume relatado pelos moradores é que está muito alto. “Crianças, adultos e idosos acordam assustados. O volume da buzina extrapolou. Os moradores estão sendo muito prejudicados”, falou. Ele solicitou que a Rumo reduza o volume, principalmente no período das 22h às 6h, em “respeito aos moradores da região Sul”.