publicado em 01/07/2020

(Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brUma moradora do bairro Palmeiras II foi a 14º vítima fatal do novo coronavírus em Votuporanga. Trata-se de uma idosa, de 71 anos, que morreu na manhã de ontem. Ela era viúva e deixa sete filhos. Seu sepultamento ocorreu por volta das 12h30 de ontem, no Cemitério Parque Jardim das Flores. Seu nome não será divulgado a pedido da família.CasosNo mesmo dia a Secretaria da Saúde de Votuporanga confirmou 22 novos casos de coronavírus. São eles: um homem e uma mulher com idades de 15 a 19 anos; três homens e cinco mulheres com idades de 20 a 29 anos; três homens e duas mulheres com idades de 30 a 39 anos; um homem e três mulheres com idades de 40 a 49 anos; um homem e uma mulher com idades de 50 a 59 anos; e uma idosa com idade de 70 a 79 anos.A cidade chegou então a 493 casos de Covid-19, sendo que 341 estão curadas. Consta ainda no boletim que 1.112 exames deram negativo para coronavírus, há 19 casos descartados 85 suspeitos em investigação e nenhum óbito suspeito. No momento 629 pessoas com sintomas não graves estão em monitoramento domiciliar.