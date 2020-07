Produção, distribuição e doação do produto é uma das ações adotadas pela empresa para a pandemia de COVID-19

publicado em 27/07/2020

(Foto: Reprodução/Santa Casa de Votuporanga)

Assistência com humanização, atenção, acolhimento. Atendimento que salva vida e que gera solidariedade. A empresa Marfrig tem se destacado em todo país na luta contra Coronavírus (COVID-19). Diversas doações são feitas, beneficiando colaboradores, Prefeituras, hospitais, entidades e muito mais.Toda essa corrente do bem chegou até a Santa Casa de Votuporanga. A Instituição recebeu mais de 250 litros de álcool em gel, item considerado de primeira necessidade para a proteção e segurança de pacientes e profissionais.O Hospital entrou na rota da empatia graças ao atendimento prestado. “Meu pai corria risco de vida e vocês fizeram de tudo. A assistência realizada, a atenção e o acolhimento marcaram muito nossa família. Prontamente, pensamos em auxiliar com as contribuições”, disse Rodrigo Mioto, gerente de Operações da Marfrig.A produção, distribuição e doação de álcool gel é uma das ações adotadas pela empresa para a pandemia de COVID-19. Já foram destinados mais de 26.500 frascos para aproximadamente 30 instituições. Fabricado pela companhia em sua unidade de Promissão, no Estado de São Paulo, com capacidade de 10 toneladas mensais de álcool gel, o item foi distribuído também para os 18.000 colaboradores da Marfrig em todo o país.Rodrigo ressaltou da importância de contribuir. “Estamos muito envolvidos com projetos para auxiliar no tratamento do Coronavírus. Destinamos 100.000 testes rápidos para o Ministério da Saúde, doses de vacinas contra a Influenza e muito mais. Sempre há alguém precisando e, ao colaborar, estamos salvando vidas”, destacou.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a iniciativa. “Álcool em gel é um produto de muito consumo atualmente. Utilizado na prevenção do contágio da COVID-19, se tornou essencial para o Hospital. Agradecemos imensamente a doação, principalmente por saber que surgiu após um atendimento. A colaboração de vocês fará com que nossa assistência seja preventiva e segura, salvando vidas e minimizando os efeitos desta doença”, finalizou.