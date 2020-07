Os dados constam no Informe Diário Sobre Atendimentos na Santa Casa

publicado em 22/07/2020

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brMais três pessoas morreram por complicações da Covid-19 em Votuporanga de acordo com o Informe Diário Sobre Atendimentos da Santa Casa, divulgado na tarde desta quarta-feira (22), às 17h. Os números devem ser contabilizados no boletim diário divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde.Segundo o boletim, 16 pessoas estão internadas na UTI (Unidade de Terapia Intensiva do Hospital), sendo 13 com coronavírus e três com suspeita da doença. Internadas na enfermaria são mais 14 pessoas, nove com Covid-19 e cinco com suspeita. O hospital registrou nesta quarta-feira (22) cinco altas hospitalares.