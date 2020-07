Pelo documento, restaurantes, pizzarias e lanchonetes também não poderão atender nos domingos

publicado em 20/07/2020

O anúncio foi feito pelo prefeito João Dado após reunião com outros prefeitos (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Prefeitura de Votuporanga publicou no fim da tarde dessa segunda-feira (20) o decreto que regulamenta o lockdown aos domingos na cidade, que foi anunciado pelo prefeito João Dado (PSD) no último sábado (18). Pelo documento, restaurantes, pizzarias e lanchonetes também não poderão atender em sistema delivery ou drive thru.De acordo com a publicação, fica suspenso o atendimento ao público em todas as atividades de comércio e serviços, essenciais e não essenciais, não sendo permitidas as atividades internas, exceto para farmácias e drogarias e aos postos de abastecimento de combustível, vedada neste último, aabertura das lojas de conveniência.A decisão foi apresentada após uma reunião com os prefeitos e representantes das 17 cidades que são atendidas na Santa Casa de Votuporanga. “Esse lockdown é o fechamento de supermercados, hipermercados, vendas, enfim, todo tipo de comércio de gêneros alimentícios e permanecendo com a abertura apenas de farmácias e postos de combustíveis, sem o funcionamento das lojas de conveniência”, disse o prefeito João Dado na ocasião.Ao contrário do que foi anunciado inicialmente,porém, de que o lockdown iria até o dia 30, no decreto não há data limite.