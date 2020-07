Sorteio será em setembro e, quanto mais números você tiver, mais chances de levar para casa um carro 0 km, três motos e uma TV LED

publicado em 21/07/2020

Cada cupom custa R$20 e te dá cinco chances (Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga)

A campanha 2º Show de Prêmios em prol da Santa Casa de Votuporanga está no ritmo acelerado! É a oportunidade de ajudar o Hospital, que é referência da região, e ainda ganhar um carro, três motos e uma TV LED! Já pensou? A hora é agora!Cada cupom custa R$20 e te dá cinco chances. Mas, se você quiser multiplicar sua sorte, é simples: só procurar o ponto de vendas mais próximo. A ação possui uma grande logística, repleta de estabelecimentos e voluntários, prontos para lhe atender.Em Votuporanga, além da Administração do Hospital, o público pode adquirir seus números na Cytos; Restaurante Garfu´s; Searvo (Associação dos Engenheiros Arquitetos e Agrônomos da Região Noroeste); D´gust, Restaurante Carne Nobre, Studio LA Hair (Simonsen); 775; Associação Comercial de Votuporanga (ACV); Madrid Imóveis (em frente a São Bento); Minimercado Dona Nena (Estação); Minimercado e Açougue D.L.T.C. (próximo a Estrada do 27); Supermercado Marcelo (atrás do Assary); Bar do Barba Rala (em frente a Apae); Supermercado Para Todos (Vila América); Quitanda 9 de julho; Jornal e Rádio A Cidade; Minimercado Davi (Pacaembu); Mickey e Minnie (Estação); Padaria Mineira; Agroara; Posto Amigão; Polizeli Parafusos; Flor de Lis (São Bento); Nivaldo Cabeleireiro; Casa do Criador e Minimercado Medina (Colinas).Também temos pontos espalhados em Américo de Campos, Álvares Florence, Cardoso, Cosmorama, Floreal, Gastão Vidigal, General Salgado, Macaubal, Magda, Meridiano, Nhandeara, Parisi, Pontes Gestal, Riolândia e Valentim Gentil. Imperdível, não?Ganhar prêmios é um grande motivo, mas o melhor é saber que você está contribuindo para a manutenção dos atendimentos da Santa Casa. A Instituição enfrenta uma grande batalha contra o Coronavírus e outras doenças.A demanda está cada dia maior e, agora, mais do que nunca, o Hospital conta com sua solidariedade. “Despesas com estrutura física, profissionais, medicamentos crescem, enquanto há queda de convênios e particulares. Toda renda será utilizada a favor dos milhares de pacientes. Seja nosso herói, nos ajude a salvar vidas!”, afirmou o provedor Luiz Fernando Góes Liévana.A Santa Casa agradece Noroaço, Cytos, Ville Hotel Gramadão e Cantoia Figueiredo, que cederam os prêmios. “Nosso Hospital é diferenciado. Tem o apoio de empresas do bem, com responsabilidade social e que reconhecem a importância da saúde. Agradecemos cada patrocinador por possibilitar esta segunda edição”, ressaltou Luiz.E anote aí; dia 12 de setembro será o grande dia. “Não deixe para a última hora. Mudamos a data, que seria em maio, por conta do Coronavírus. Estamos dando atenção para esta campanha, como forma de arrecadar recursos para nossa Instituição”, complementou o provedor.Mais informaçõesInformações sobre o Show de Prêmios no setor de Captação de Recursos do Hospital no (17) 99779-9928 – Rosemir (Milão) e nas redes sociais da Santa Casa.