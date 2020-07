O animal sofreu duas tentativas de envenenamento em menos de uma semana

publicado em 20/07/2020

Nesta mesma madrugada de domingo, foi registrada a morte de outro animal, no mesmo bairro (Foto: Reprodução/Facebook)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUm cachorro sofreu, em menos de uma semana, duas tentativas de envenenamento. A denúncia às autoridades e ao protetor de animais Leonardo Brigagão – Chandelly – partiu dos próprios tutores que acordaram com o animal passando mal, na madrugada deste domingo (19), no San Remo.O primeiro ataque aconteceu no início da semana passada, desta feita, no último ataque o cachorro só foi salvo pelo veterinário que foi acionado rapidamente e evitou situações piores. Os envenenamentos, ainda estão sob a investigação da DIG, mas a princípio a família relatou no Boletim de Ocorrência à Polícia Militar pedaços de linguiça que estariam envenenados.Com a investigação, neste momento, todos são suspeitos e serão intimados, inclusive contarão com as imagens de câmeras de segurança para analisar e descobrir o autor deste crime.Nesta mesma madrugada de domingo, foi registrada a morte de outro animal, no mesmo bairro, devido ao envenenamento e o aparecimento das mesmas linguiças.